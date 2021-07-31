拉舒福特決定開刀！將缺陣17場比賽

曼聯正式宣布，前鋒拉舒福特將於下星期接受肩膀手術，預料會缺陣3個月，意味將會錯過紅魔鬼12場比賽及5場國際賽。「福仔」暗示如果一早知道未能喺歐國盃獲得重用，就可能選擇上季結束後立即開刀，唔參加呢項大賽。

拉舒福特上年11月已經受肩傷困擾，並一直帶傷比賽至歐國盃結束，佢兩星期前做咗1次肩膀掃瞄，顯示肌肉撕裂程度並冇惡化，一度猶豫接唔接受手術。不過，呢位23歲英格蘭國腳日前同曼聯領隊蘇斯克查會面之後，最終都係決定做手術。

拉舒福特預計自己有望喺10月底復出，將缺陣曼聯新一季頭8輪英超，當中對手包括李斯特城、利物浦，仲有1場英聯盃及3場歐聯分組賽，同時無法為英格蘭出戰未來5場世界盃外圍賽。

拉舒福特之前死頂為英格蘭出戰歐國盃，令唔少曼聯球迷不滿，指佢自私犧牲球會利益，與此同時，佢未獲英格蘭主帥修夫基重用，英格蘭7場歐國盃比賽，「福仔」合共只上陣84分鐘，包括決賽加時最後一刻上陣，負責主射12碼，但卻宴客。

事後拉舒福特曾經透露，如果一早知道未能喺歐國盃扮演重要角色，就可能選擇做手術唔參賽，但世事冇早知，自己總希望付出100%努力，身體卻做唔到，令球迷失望。