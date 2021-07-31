兩代風帆女將對談　李麗珊：陳晞文事迹賺人熱淚

周六（31日）在江之島完成女子RS:X獎牌戰之後，香港滑浪風帆代表陳晞文（Hayley）的東京奧運亦告一段落，賽後她即獲1996年亞特蘭大奧運金牌得主李麗珊透過視像通話，兩代風帆女將言談間真情流露，就連睇直播的觀眾都被觸動。

「頭先見到你，我真係感動到流淚，你令我回想起以前我做運動員嘅感覺，同埋你正面嘅諗法，係值得我哋學習，亦係將來運動員要有嘅態度，因為你由低處趴番上嚟，我真係好佩服。」「晞文」在東京奧運比賽的身影，令遠在香港擔任電視台評述的「珊珊」感觸萬分，「風之后」亦不禁與「晞文」分享自己當下感受。

今次重新踏上奧運賽場，「晞文」足足等待了9年，「珊珊」續問Hayley，是甚麽原因令她在經歷重傷及失落奧運資格等挫折後，依然選擇堅持下來。「我諗好大原因係我真係好鍾意滑浪風帆，雖然嗰陣時自己好唔鍾意輸，同埋好唔鍾意陳敬然（港隊總教練），但係佢同我講，如果我克服唔到呢一關，我可能喺其他嘢會遇到阻滯，而停滯不前。」Hayley答道。

運動員生涯路上，少不了旁人的扶持，當年「珊珊」身邊有前任港隊總教練艾培理（René Appel）和丈夫黃德森，而對「晞文」而言，這些角色則屬於總教練「阿英」陳敬然和未婚夫陳家威。其中Hayley雖然多次笑稱「好憎『阿英』」，但承認教練的苦口婆心，是不斷推動自己進步的一大主因：「其實（陳敬然）會講出晒我嘅問題，可能會令我好唔忿氣；最尾我都發覺問題係喺自己度，多年嚟好多人都話過畀我聽有問題，但可能要喺『阿英』口中講出，再加埋未婚夫嘅『翻譯』，我先從而接納兼改變到。」作為過來人的「珊珊」，對此亦感同身受，形容當年與前任港隊總教練艾培理（René Appel）的關係是「又愛又恨」，並可幸有黃德森在身邊調解。

同場擔任評述的黃德森，與「珊珊」同屬於上一代的香港滑浪風帆運動員翹楚，兩人與Hayley的其中一個共同點，是都曾經跟隨艾培理代表香港出戰，Hayley比賽完畢後，正身處葡萄牙的René，亦透過黃德森向Hayley獻上祝賀：「佢話睇到你攞第8，第一件事想畀你一個大大嘅擁抱；佢2012年親眼見到你受傷，到再見到你爬番起身，非常開心。」在視像通話另一邊的Hayley聽到這番話，昔日心酸湧上心頭，忍不住哭成淚人：「多謝，好想依家即刻去揾你（René）。」