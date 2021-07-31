美國「飛魚」迪素爾紋身臂有段古

美國游泳代表隊泳手迪素爾，今屆奧運已經分別在男子4X100米自由泳接力、100米自由泳及100米蝶泳項目奪金，其中更一舉刷新由自己保持的男子100米蝶泳世績。作為東京奧運游泳賽場上，美國隊領軍人物的迪素爾，自然成為焦點人物，其綉滿紋身的手臂，亦相當「吸睛」。

2016年在里約初登奧運賽場的迪素爾，當年在4X100米自由泳接力及4X100米混合泳接力項目，已嘗過摘金滋味，但就被菲比斯的鋒芒蓋過。今年東京奧運迪素爾為美國隊擔大旗，至今連奪3金，氣勢沒法擋，接下來將有份競逐男子50米自由泳決賽的迪素爾，有機會成為今屆奧運奪得最多金牌的運動員。

與2016里約奧運不同，迪素爾今屆終於在個人項目摘金，他坦言感覺非常不同：「個人項目難度好多，下水後你只能夠靠自己，沒有人會幫你收拾爛攤子。」外型健碩的迪素爾，原來已經名草有主，出戰男子個人100米蝶泳決賽的時候，迪素爾的老婆梅根（Meghan Haila Dressel）就與身在美國佛羅里達州家鄉的親朋好友，守候在電視機旁，見證奪金一刻。值得一提，曾經是游泳運動員的梅根，就是與迪素爾在高中游泳隊相識。

除了超強表現之外，迪素爾的紋身亦備受關注，除了右手前臂上的奧運五環圖案之外，熱愛家鄉的他，亦將美國國旗、橘樹花、香橙、玉蘭花、禿鷹及鰐魚等極具美國及佛羅里達州當地象徵性的圖案，紋滿整個左手手臂，令這位爆肌「美國飛魚」，在泳池畔辨識度大增。