羽毛球「兩岸對決」　「麟洋配」為寶島摘下第二金

中華台北收穫第二金！世界排名第3的寶島羽毛球男雙組合王齊麟及李洋，今日（31日）在東京奧運羽毛球男雙金牌戰中，硬撼中國的「高塔拍檔」李俊慧及劉雨辰，結果，「麟洋配」以21比18、21比12擊敗對手，於奧運「地標戰」便拿下金牌，締造寶島羽壇里程碑，並為隊友戴資穎明天爭取女單金牌，添上「助燃劑」！

這場「兩岸對決」勢均力敵，「麟洋配」甫開賽稍為怯場，出現揮空拍、發球過短等失誤，不過仍緊咬比分，雙方多度平手，「麟洋配」於關鍵時刻頂住壓力，以21比18先拔頭籌。第二局「麟洋配」以快變的打法與李俊慧及劉雨辰抗衡，乘對手失誤於早段拉開比分，及後一路取得主動，終以21比12奠勝。

這是繼「舉重女神」郭婞淳為中華台北奪得第一金後，寶島的第二面金牌，而明天(1日)的女單決賽，戴資穎更有機會衝金。征戰東奧前捲入「經濟艙風波」的戴資穎，愈戰愈勇，4強戰面對上屆里奧曾擊敗自己的印度的手維嘉達，「小戴」憑出色發揮以21比18及21比12贏波兼「復仇」，殺入金牌戰，將鬥中國的陳雨菲爭金。