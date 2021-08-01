【話你知今日焦點】百米飛人大戰　張家朗再鬥男花團體　

為期17天的東奧已過了一半，今日（1日）踏入第10個賽日將產生25面金牌。游泳及田徑將分別決出「百米飛人」及「超級飛魚」，其中美國「爆肌飛魚」迪素爾於50米自由泳向個人第4金進發，24歲的他今屆已橫掃100自、100蝶及4x100自接力金牌，狀態弗爆，且看今日能否再下一城，成為東奧多金王！

另外，高爾夫球王者今日亦將誕生，東道主球手松山英樹、北愛球王麥艾萊及美國的舒歐菲利等好手暫踞前列，相信到今日壓軸戰將有一番龍爭虎鬥。

港隊方面，「劍神」張家朗挾男子花劍個人賽金牌的氣勢，今日聯同隊友張小倫、蔡俊彥及吳諾弘出戰團體賽，8強即撼俄羅斯奧委會，想捧香港劍擊的觀眾，早上9時45分記得看電視直播，支持香港隊！

東奧Day10將決出25面金牌

游泳男子50米自由泳

游泳女子50米自由泳

游泳男子1500米自由泳

游泳女子4x100米混合泳接力

游泳男子4x100米混合泳接力

跳水女子3米板單人賽

田徑女子鉛球

田徑男子跳高

田徑女子三級跳

田徑男子100米

羽毛球女子單打

單車BMX女子自由式公園賽

單車BMX男子自由式公園賽

劍擊男子花劍團體賽

高爾夫球男子賽

體操男子自由體操

體操女子跳馬

體操男子鞍馬

體操女子高低槓

舉重女子76公斤

帆船男子單人艇激光級

帆船女子單人艇激光雷迪爾級

網球男子單打

網球女子雙打

網球混合雙打

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