劍神再出鞘　張家朗率男花團體賽衝金！

香港新「劍神」張家朗為港摘下睽違25年的奧運金牌，今日他將與張小倫、蔡俊彥及吳諾弘出戰團體賽，首戰將遇上勁敵4號種子俄羅斯奧委會（ROC），力爭入4強！

東京奧運男子花劍團體賽共有9隊參賽（見附表），前7種子美國、法國、意大利、俄羅斯奧委會、香港、東道主日本及埃及將在8強起步，而第8及9號種子德國及加拿大會先打一場「16強」，勝方會對頭號種子美國。今屆香港男花歷史性取得東奧團體賽資格，「家朗」對此相當期待，盼與兄弟們取得好成績：「教練說，去奧運有兩種人，一種去享受比賽，一種去爭獎牌。香港已不只一次證明，我們是有能力在世界賽贏獎牌，所以今次奧運我們不是去享受比賽！」

2019年5月，香港隊在世界盃聖彼德堡站贏得團體賽亞軍，展開東奧爭分之旅，最終香港憑亞洲第一身份獲得東奧參賽資格，位列5號種子。團體賽為淘汰制，負方會轉戰名次賽，港隊雖然目標明確，不過爭牌之路相當難打，第一關8強先要大戰4號種子俄羅斯奧委會（ROC），如若過關很大機會硬撼頭號種子美國。世界排名第19的張家朗於個人賽接連擊敗世界「一哥」、世青冠軍等高手勇奪金牌，現時狀態不容多說，至於蔡俊彥及張小倫則於個人賽分別在16強及64強止步，二人明言團體賽勢要捲土重來！

23歲的蔡俊彥現為港隊「一哥」，世界排名高踞第8位，為兩隊之中最高。蔡俊彥在個人賽32強面對加拿大的夏斯達時表現冷靜，而且進攻招數變化多端，亦令人眼前一亮。至於同樣首次出戰奧運的張小倫，個人賽首圈以14比15僅負世界排名66位的德國劍手辛尼達。雖然36歲的「小倫」速度不及對手，仍能沉著應戰，一度反超前至12比8，其後因被對手撞到「氣門」，加上斷劍亂節奏，應有能力晉級。假如「大師兄」今場能守得住ROC的連環快攻，就能為蔡俊彥及張家朗更放心搶分。

俄羅斯為里約奧運金牌得主，惟隊中只得沙分（Timur Safin）一人出戰今屆奧運，俄羅斯「一哥」、世界排名第10的切爾米斯洛夫（Alexey Cheremisinov）則意外落選。除了里約花劍個人賽銅牌得主沙分之外，俄羅斯奧委會其餘都是生於2000年的年輕劍手，包括：一對贏得2019年世青賽團體冠軍「孖仔」A.博洛達卓（Anton Borodachev）及K.博洛達卓（Kirill Borodachev）及世界排名第124的米歷高夫。三人均於東奧個人賽至少達32強，其中K.博洛達卓正是張家朗的8強對手。此子速度甚快，張家朗該戰開段未能適應其節奏，幸能穩住陣腳，更在落後9比14連取6劍熱血反勝，二人在團體賽重遇，勢必引發激戰連場。

男子花劍團體8強形勢

(1)美國

(9)加拿大/(8)德國

(5)香港

(4)俄羅斯奧委會

(3)意大利

(6)日本

(7)埃及

(2)法國

註︰（）內數字為種子排名