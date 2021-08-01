中國女排出局！郎平哽咽：向全國球迷道歉

中國女排周六晩出戰小組賽對住同組的意大利，賽前已肯定提前出局的中國隊，最終以3比0獲勝，終於迎來今屆東京奧運的首勝，賽後主帥郎平表示會負上全部責任，「鐡鎯頭」哽咽向全國球迷道歉：「感謝全國球迷，說聲對不起！」

衞冕的中國女排早前已先後不敵土耳其、美國及俄羅斯奧委會，錄得三連敗，隨着俄羅斯擊敗美國及土耳其贏阿根廷，令中國女排已提前出局。中國隊對意大利一戰，朱婷因傷未有出戰，然而最終中國以3比0獲勝終於「開齋」。

中國女排取得37年來奧運的最差成績，賽後中國女排主帥郎平都難忍傷感，她哽咽:「感謝全國球迷，說聲對不起，確實沒打好，球迷對我們的期待，我作為教練沒有做好工作，沒有做到位，希望這次經歷對隊員的成長是寶貴財富。」

「沒有想過這麽如此早出局，出現這個意外，我要負上主要責任，隊員們很努力。」郎平強調過去這兩年隊員認真地做好每一天，不能否定她們的努力。中國女排還有最後一場小組賽對阿根廷。

對於未來計劃，郎平坦言即使熱愛這個事業，但真的太累，是時候要休息，「我們有優秀的年輕教練，應該讓他們帶着球員去衝一衝。」郎平補充今次奧運會，中國女排未有將訓練的東西拿出來，希望訓練中的收獲她們今後將可在比賽受用。