香港男花隊連負俄、德　將與埃及爭奪第7名

【記者許思彤東京直擊】東京奧運男子花劍團體賽周日（1日）在幕張展覽館舉行。日前勇奪個人賽金牌的香港「劍神」張家朗，聯手張小倫、蔡俊彥和吳諾弘，在8強以39：45不敵俄羅斯奧委會，跌落5至8名次賽後，再以38：45撼負德國，將於下午1點50分轉戰埃及，定出第7至8名。

8強一役，港隊由世界排名第8的蔡俊彥「打頭陣」，迎戰2019年世青冠軍K.博洛達卓。這場「左手大戰」，由擅長快攻的K.博洛達卓先得3分，蔡俊彥及時止血，追到3：5。

第2局，輪到張家朗登場，對世界排名第124的米歷高夫，後者早前在個人賽「爆冷」擊敗美國的頭號種子，實力不容小覷。張家朗這局主動搶攻追分，一度反超前9：7。但隨後連失3分，咬緊比分成9：10。

第3局，36歲的「大師兄」張小倫面對A.博洛達卓，他採取穩守突擊策略，先得2分，以 12：15完成這局。蔡俊彥再度登場，鬥米歷高夫，但始終未能拉近比分，落後16：20。張小倫更被對方最強劍手K.博洛達卓，進一步拉開到17：25。雖然張家朗在第6局取得8分，仍落後25：30。

第7局燃起曙光，港隊換入後備吳諾弘對米歷高夫，這個21歲小將毫不怯場，不斷壓迫對手，在奧運「處子戰」勇奪7分，追成32：35。

第8局，蔡俊彥對A.博洛達卓，也一度重掌主導，追剩1分分差，可惜他與「守尾門」的張家朗未能延續氣勢，終以39：45告負，無緣晉級4強，獎牌夢碎。

港隊緊接著出戰5至8名次賽，此役吳諾弘改任正選，夥拍張家朗、蔡俊彥大戰8號種子德國。張家朗今場表現失準，3局全敗。吳諾弘成功擊敗倫奧團體賽銅牌得主Peter Joppich及Luis Klein，蔡俊彥亦取得兩勝1和，共18分。可惜港隊仍以38：45落敗，將於下午1點50分轉戰埃及，定出第7至8名