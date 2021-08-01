奧運熱潮不斷　市民齊集東港城撐港隊

剛在東京奧運為港贏得首面金牌的劍神張家朗，周日再度亮相率港隊出戰男花團體賽，適逢是禮拜日，大批市民特別走到商場睇直播兼為港隊隔空打氣，港將打得精彩，市民嗌得更激烈。

不少市民趁周末假期外出，去到位於將軍澳的東港城「行商場」兼「睇比賽」，感受一起為運動員歡呼喝采的熱烈氣氛。是日港隊出戰多個項目，包括女子乒乓球團體賽及男子花劍團體賽，其中有金牌劍神張家朗出戰的男團花劍項目，成為焦點。有大批市民一早就到東港城，在商場中庭大電視前守候，希望能一睹港隊代表的比賽英姿，其中不少人舞動手中的打氣棒，商場亦向在場人士免費派發能量飲品，令一班觀眾更落力打氣。

香港男子花劍選手張家朗，早前為香港成功奪金，人氣大升，是日他與隊友張小倫、蔡俊彥和吳諾弘，出戰男子花劍團體賽，在8強戰面對俄羅斯奧委會。直播畫面中出現時，商場中的現場觀眾隨即迎來熱烈掌聲。港隊今場比賽打得激烈，港將每搶得一分，觀眾即「嗌破喉嚨」，就連東港城中庭和二樓都逼滿觀戰人群。

特意來到東港城支持香港隊的林小姐，就滿意他們的發揮：「雖然花劍最後差少少，但係唔緊要，佢哋已經做得好好。」她直言在商場看比賽氣氛更佳，接下來幾個比賽日有機會，都會繼續來到東港城「撐港隊」。

本來與幾位朋友來到商場用餐的麥女士，亦在大電視前駐足觀看了整場8強，她大讚首次參與奧運的吳諾弘毫不怯場。她得悉東港城未來幾日會依然有港隊比賽直播，會繼續來到商場觀戰，尤其希望見到單車運動員李慧詩的表現。

適逢電子消費券首日發放，麥女士亦提到會留意商戶為消費券設置的購物優惠，並考慮用這筆錢在商場消費，購入新的運動用品。值得留意，為了配合電子消費券，商場推出「消費券賞上賞」，The Point會員只需以500分換領預留證，並於場内以4大電子支付平台消費滿2000元，即有機會換領200元商場贈券。