港乒乓女團3比1挫巴西躋身8強

東京奧運乒乓球項目周日（1日）展開團體賽，香港女子乒乓球隊在16強的比賽面對巴西，終以場數3:1擊敗對手。雖然場數有差距，但三位香港女將均指今場比賽「難打」，下仗8強對戰羅馬尼亞將「不再保守」，全力爭勝進入準決賽。

世界排名第4的香港隊在首仗雙打賽派遣三戰奧運的李皓晴孖蘇慧音，硬碰巴西的組合，比賽戰況緊湊，不過港隊仍能主導形勢，以11：9、11：8及11：9直落三局擊敗山田（Jessica Yamada）和谷瑪哈拿（Caroline Kumahara），場數領先1：0。

次仗鬥單打，港隊派出在女單項目打入8強的港乒一姐杜凱琹迎戰高橋（Bruna Takahashi），杜凱琹首局形勢一面倒，先取一局11：3，次局戰況拉鋸，阿杜在先落後0：4的情況下，三度與對方戰至「刁時」，終反勝14：12。第三局杜凱琹再贏一局11：7，港隊在總場數領先2：0。

李皓晴在第三場單打戰為港隊出陣，面對谷瑪哈拿她連輸兩局8：11及9：11，及後李皓晴力戰下，以11：5及11：9扳平局數，惟在決勝局再輸6：11，巴西在總場數追近至1：2。

第四場港隊再派出杜凱琹出戰單打賽，順利以局數3：1力克山田，港隊終以總場數3：1躋身8強，將會在明天與羅馬尼亞爭入準決賽。