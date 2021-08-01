羽毛球男單「雙龍」爭金 安賽龍向諶龍復仇

東京奧運羽毛球男子單打四強戰周日（1日）早上開打，丹麥「巨人」安賽龍直落兩局擊敗危地馬拉「奇兵」哥頓，率先殺入決賽。中國的諶龍在另一場四強比賽，以同樣局數力克印尼的金汀，中丹一哥「雙龍」的金牌爭奪戰，將在明晚7時50分一觸即發。

東道主球手、世界一哥桃田賢斗在小組賽倒灶出局，安賽龍力爭個人奧運第一金，四強面對非種子球手、危地馬拉的哥頓是幸運的意外，不過亦不代表哥頓在二人的對壘中完全處於下風，第一局比分緊咬，雙方比分差距不曾多於3分，安賽龍先贏一局21：18。丹麥「巨人」在換邊後迅速找回手感，一度打出一波9：1的攻勢，再以21：11擊敗哥頓，總局數贏2：0順利打入決賽，是實力的見證。

另一場四強比賽，由中國的諶龍火併印尼的金汀。尋求衞冕男單金牌的諶龍，入局明顯較金汀快，首局比分曾一度拉開14：7，不過隨後位列5號種子的金汀亦發力，試圖收窄比分差距，不過開賽早段的比分優勢讓諶龍輕鬆先贏一局21：16。雖然與金汀12次交手只得4勝，但已有一局在手的諶龍神態自若，次局繼續採取主動，再贏一局21：11，連續兩屆殺入男單決賽，距離再奪奧運獎牌只差一步。

曾在今年5月確診感染新冠肺炎的安賽龍，在東奧晉級過程中未嘗一敗，即使面對十號種子王子維、石宇奇等，仍能輕取對方，諶龍面對種子球手同樣狀態不俗，只分別在16強及8強戰各失一局。二人自2012年起曾19次交手，諶龍14勝5負明顯佔優，而在上屆里約奧運雙方亦曾在四強戰上碰頭，當時諶龍以21：14及21：15淘汰安賽龍，並在金牌戰中勝出。不過在近5次對戰中，正值黃金年齡的安賽龍佔盡優勢，32歲的諶龍僅得一勝，在去年的馬來西亞大師賽，諶龍更是直落兩局輸波，這場「雙龍」對決相信會是一場火藥味甚濃的激戰。