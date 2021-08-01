吳諾弘負傷奮戰　香港男花贏埃及第7名畢業

香港男子花劍隊周日（1日）出戰東京奧運花劍團體賽，8強不敵4號種子俄羅斯奧委會後，轉戰5至8名次賽，憾負德國，5號種子香港隊最後以45：21大勝7號種子埃及，取得第7名。

21歲小將吳諾弘連續兩場名次賽正選上陣，蔡俊彥、張家朗頭兩局取勝後，他在第三局對Mohamed Hamza，一度將比分擴大至14：7，不過這位港將其後疑似受傷，一度要暫停比賽接受治療。埃及乘勢反擊，追至11：14，但蔡俊彥再將比分拉開至20：12。

吳諾弘第五場堅持負傷上陣，迎來對方頭號種子阿布爾卡森，受傷後他明顯不及之前敏捷，但依然能以5：3擊敗對手，力保港隊領先優勢（25：14）。

三位港將尾段發力，先後以5：1、5：0及5：0大勝對手，協助港隊拋離28分，最後張家朗再以5: ：4刺走阿布爾卡森，香港以45：21擊敗埃及，以第7名完成賽事。

張家朗雖然對這天賽果感到失望，但他表示個人賽的金牌未有為他帶來壓力，因為他已經放眼3年後的巴黎奧運會：「打完個人賽，休息一日就恢復訓練，金牌已成過去，每一天都是新的一天。世界好大，劍擊都有人可以3屆冠軍，我們不應該這麼快就滿足，下屆希望可以做得更好。」

東京奧運是張小倫第一屆，及最後一屆奧運會，他感恩多年來有一班充滿熱誠的隊友相伴：「一路走來經歷了很多，香港很難可以組到一支如此有熱誠的團隊，巴黎奧運，我會陪他們，訓練還是什麼，只要他們需要我。」「大師兄」頓了頓，轉向身旁的「家朗」說：「加油！」「家朗」即為「小倫」披上毛巾，笑言：「喂，唔好喊啦！」