法冠盃之戰　PSG爭頭彩搵里報仇

法甲開鑼前率先上演法冠盃，上季聯賽冠軍里爾對法足盃盟主巴黎聖日耳門（PSG），今場波安排喺中立場以色列特拉維夫舉行，里爾上季爆冷奪得法甲冠軍，但論整體實力，始終係富豪球會PSG勝一籌，捧PSG客勝。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台周一凌晨2時直播）

里爾上季法甲以1分力壓PSG奪冠，不過佢哋38場聯賽僅獲24勝，比PSG少2場，勝率唔算高，入球更加少對手22球，只因PSG不時失準輸波，先能夠贏得聯賽冠軍。

經過沉重教訓，PSG今夏大事增兵，包括簽入利物浦中場韋拿杜姆、國際米蘭翼衞阿舒拉夫、AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬等球星。雖然部分主力踢完歐國盃及美洲盃之後遲歸隊，未必可以上陣，但仍然有莫路伊卡迪等猛將，足以擊敗里爾，捧法冠盃先聲奪人。

直播表

周日7:30pm 德乙 基爾 Vs 史浩克04

on.cc東網

周日11:30pm 蘇超 馬瑟韋爾 Vs 喜伯年

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周一1:00am 俄超 羅斯托夫 Vs 辛尼特

有線603台

周一2:00am 法冠盃 里爾 Vs 巴黎聖日耳門

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周一8:30am 美洲金盃 美國 Vs 墨西哥

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301