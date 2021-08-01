中國3米板9連霸　施廷懋拍住伏明霞郭晶晶

東京奧運女子3米板決賽在周日（1日）舉行，剛為中國贏得東奧女子雙人3米板金牌的施廷懋和王涵，在「雙保險」的情況下包辦金、銀牌，成功為中國隊實現9連霸，施廷懋更是連續兩屆奧運包攬女子單人和雙人3米板金牌。

施廷懋和王涵在初賽輕鬆晉級，並在準決賽中壓軸登場，後者雖在第4跳中失手，但二人仍以準決賽頭兩名的姿態㩦手晉級決賽。施廷懋和王涵在決賽的五套動作全部一樣，第一跳向前翻騰兩周半，二人在半準決賽都曾試跳，施廷懋沒有將準決賽的失誤重演，垂直打開入水，水花效果很好，得到76.50分，和王涵齊齊進佔前二。

第二跳王涵打開時間較早，影響入水效果，故只得67.50分，但施廷懋則發揮穩定再得76.50分，中國雙姝續排首兩名，此時第二的王涵已落後施廷懋13.50分。未知是否受前一跳失誤所影響，王涵第三跳反身翻騰兩周半入水水花頗大，三跳結束後繼續排在施廷懋之後。

施廷懋在第四跳向前翻騰三周半續以高水準完成動作，幾乎沒有水花，這一跳取得77.50的高分，總分305.30分穩佔第一。王涵選做同樣動作，但入水效果還是不及施廷懋，得69.75分，總分275.25分排第二。最後一跳向前翻騰兩周半轉體一周，王涵重拾信心，完成度非常高，得到73.50分，總分348.75位列第二，施廷懋的一跳更是幾乎看不到水花，得到78分，總成績383.50分由頭帶到尾贏得金牌，美國的帕瑪（Krysta Palmer）以343.75分佔據第三位。

施廷懋是中國隊歷來第4個能在奧運衛冕女子3米板冠軍的運動員，此前3人分別為高敏、伏明霞及郭晶晶。中國隊在本屆奧運暫以23面金牌排在獎牌榜第一位。