吳諾弘驚喜表現贏掌聲　教練：他值得信賴

香港男子花劍隊力戰下以第7名畢業，21歲小將吳諾弘首次出戰奧運，後備上陣交出驚喜表現，不單在8強對俄羅斯奧委會贏下一局，追至落後3分，名次賽對埃及一戰，雖然拉傷大腿內側，仍奮勇作戰，取得兩勝。這天吳諾弘放開包袱，全力出擊，贏得不少掌聲。

「我就知道，Lawrence（吳諾弘）是值得信賴的。」教練Gregory Koenig 說。在我們眼中，吳諾弘這天交出超水準表現，但在這位法籍教練眼中，這就是他認識的吳諾弘。「為什麼我要選Lawrence？因為他在世界盃多哈站擊敗了法國的Erwann Le Pechoux，闖進32強。要知道他算是法國的傳奇，實力超強的，所以恭喜你，一起去（奧運）吧！」他說的法國劍手，曾4奪世錦賽團體金牌，亦是里約奧運團體銀牌得主，對於吳諾弘初戰奧運的表現，Greg表示相當滿意。

吳諾弘中五休學，2018年成為全職劍手，3年後首次踏足奧運舞台，心情當然興奮：「昨晚緊張到失眠，整晚碌來碌去，不斷想怎樣做好點。好彩今日沒想像中緊張，有師兄撐住，可以放膽打！」名次賽最後一場對埃及，吳諾弘不慎拉傷大腿內側，但他仍堅持作賽，並取得關鍵兩勝，場邊隊友們都不禁高呼：「Kobe！」原來吳諾弘的偶像是已故球星高比拜仁，他說腿傷「沒痛到走不到」，相信是學習高比拜仁精神：能堅持就堅持下去吧。