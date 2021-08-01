賓錫絲力爭第二金　費達拿都撐

東京奧運網球項目爭奪進入尾聲，其中瑞士女子網球手賓錫絲，周六（31日）成功在女單項目奪金，亦是瑞士在該項目的首枚金牌，這位世界排名12的球手，背後原來有網壇巨星費達拿大力支持，賓錫絲賽後都不忘將今次勝利，獻給這位前網壇一哥。

現年24歲的賓錫絲，今屆奧運女單先後於8強和4強，淘汰俄羅斯奧委會選手柏妮卓高娃和哈薩克球手列巴堅娜（Elena Rybakina），決賽面對曾淘汰大坂直美的捷克選手禾杜莎娃（Marketa Vondrousova），雙方鬥得難分難解，結果賓錫絲花了2小時30分鐘，才以7：5、2：6及6：3，總局數2比1擊敗對手，奪得這枚得來不易的金牌。

和不少瑞士人一樣，賓錫絲同樣是國寶級球手費達拿的忠實「粉絲」，亦有幸在2018及2019年賀文盃，夥拍這位前網壇一哥出戰男女混雙項目，結果兩次都成功奪冠。賓錫絲今次於奧運摘金之後，費達拿隨即在個人社交平台上發文，祝賀這位師妹成功創造歷史。

今次奧運雖然費達拿沒有參賽，但賓錫絲透露自己一直有獲得老大哥的鼓勵：「他一直有留意瑞士代表隊的動向，更在我和哥洛比治（Viktorija Golubic）首次出戰女雙項目前，發短信激勵我們。」這對瑞士組合，在今屆女雙項目同樣有不俗發揮，一路過關斬將，可惜在周日（1日）舉行的決賽中失利不敵捷克組合，最終只能屈居亞冠奪銀牌。