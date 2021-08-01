港男花團體賽第7畢業　全城關注是雙刃劍？

金牌的威力，很大。

張家朗摘下男花個人金牌後，劍擊忽然成為了香港最受歡迎的運動。隊員的Instagram followers直線上升，每天收到無數認識的、不認識的人打氣，體院更落實興建新劍擊館⋯⋯這些「認證」，固然欣喜，但怎樣處理隨之而來的壓力，也是重要一課。「別因為很多人看，就忘記自己是誰。別因為拿了冠軍，就覺得足夠。要做好本分，每劍努力。」家朗說。

今天（1日）東京奧運男花團體賽，香港隊先後不敵俄羅斯奧委會和德國，跌落7至8名次賽。「當時Greg（教練Gregory Koenig）說，再不專心，再像小朋友一樣打劍，就不理我們了。」大師兄張小倫笑笑。「當時想，Ok，難得用團體身份來到這裏，總不能最後一名吧，別放棄。結果最後一場，大家都發揮很好。」以45：21大勝埃及，排行第7「畢業」。

這趟旅程，就像小倫說的，發生很多「奇跡」：「我們默默堅持這麼多年，其實沒幾多人知道。但這次奧運，因為多了媒體報導，很多失聯很久，甚至不認識的人關心、鼓勵我。無論結果如何，我在這個舞台，向大家展現出運動精神，已很滿足。」

隊友尚且如此，對金牌得主家朗來說，外界回響更是震耳欲聾。對於體院準備興建新劍擊館，他無任歡迎：「我們劍館很『熱鬧』，只計代表港隊的4個人，男、女6個劍種已有24人，還有其他全職、青年運動員⋯⋯加起來超過100人用一個劍館，很逼。」他頓一頓，續說：「坦白說，5年前里約奧運，我在16強出局沒太大回響。所以，沒想過這次奧運可凝聚香港，多謝香港市民這麼支持我們。」

但這種支持，有時候是一把雙刃劍。個人賽時，世界排名第8的蔡俊彥（Ryan）已說，在奧運感到前所未有的壓力，來到團體賽，更甚：「昨晚11、12點，我還在『碌』IG、Facebook，心想，哇，很多人講加油，很正！但又擔心：死啦，如果我打得不好，他們會怎想？」「錯focus」的結果，是兩個字：「唔好，我打得唔好。8強落敗，我的責任最大，家朗、小倫都做了本分，追分的追分，守分的守分。吳諾弘超水準，Greg也很大膽換人。我盡力了，卻做不到該做的事。」

怎樣面對這種壓力，是他接下來最重要的一課：「希望帶著這個遺憾，去世界盃、大獎賽、全運、亞運⋯⋯相信未來無論什麼比賽，劍擊都會獲得更多關注，這3年我要好好學習，再在巴黎奧運發揮應有水平。」家朗、Ryan和小倫明日將前往深圳隔離，並聯同另一隊友楊子加出戰9月的全運。