山度士潘文迪施寶盛見證　花式足球王誕生

由民政事務局與青年發展委員會贊助，並由車路士足球學校（香港） x 仁足社主辦的「移動球場 2.0花式足球王 2021 」決賽完滿結束。

三位評審山度士、潘文迪與施寶盛今屆一同見證冠軍誕生。最後莫志權憑現場出色的表現，擊敗對手馬偉澄，成功勇奪「花式足球王」稱號。而「一分鐘控球挑戰」的小學組由張銘正以 131下獲得冠軍，公開組則由李頴欣以202下獲得冠軍，恭喜這位青年人成功衛冕。家庭組方面由譚天朗與他的家人成功合作控球109次勝出。

親子活動 助青少年全人發展

親子活動能夠建立良好的親子關係，對青少年身心發展有正面的影響。 車路士足球學校（香港）營運總裁山度士先生表示：「希望在疫情之中都能夠提供一個機會，給予所有足球愛好者一個再次享受比賽。同時，今次特意新增家庭組，希望足球能夠融入家庭活動之中，讓本港青年發揮創意，邀請家人一同合作參與比賽，不論合作拍攝、控球、甚至一同將片段送至我們大會，這些活動能有助促進家庭關係。」是次主辦機構將親子活動首次帶進足球比賽之中，令青少年同時可以享受足球活動，又能夠與家長培養感情。一方面推動青少年發展，另一方面有助深化家庭彼此關係。

爭奪花式足球王 高手過招

是次花式足球王比賽有幸邀請到有「旺角美斯」之稱，亦是首個代表香港參與花式足球世界盃總決賽的香港人 - 施寶盛先生，擔任這次比賽的首席評審，令這個比賽的公信力和認受性大大提升。施寶盛先生表示：「香港甚少有青少年花式足球比賽，今次絕對是一個好好的機會和平台給予在港的花式足球運動員互相切磋，同時今次比賽也提醒到大家，疫情並不代表暫停所有，網上平台也是一個各位可以繼續發揮和表演的地方。」今次比賽各個參賽選手都嚴陣以待，力求最好的表現，所有參賽者都各有千秋，為求爭奪花式足球王寶座，以及一分鐘控球挑戰的冠軍席位，使出渾身解數。

本次活動有9成以上都是由青少年報名參加。先講講網上決定勝負的家庭組，多位青少年都有和家人一起報名參加這一次的家庭組比賽。 最終突圍而出的是參賽選手譚天朗和他的家人，以109下奪得家庭組冠軍。

回到直播決賽，第一項舉行的是一分鐘控球挑戰(小學組)決賽，張銘正對陳育培，首先由張銘正開始，他表現與初賽時一樣厲害，一分鐘131下。陳育培其後也交出不錯表現，一分鐘 90下。張銘正最後以41球球差成功奪得一分鐘控球挑戰(小學組)冠軍。

緊隨其後的是一分鐘控球挑戰(公開組)，由衛冕冠軍李頴欣(24歲)對鄭皓丰(14歲)。 兩位控球達人，每秒控球都超過兩下，今天兩位表現都同樣誇張。 最後比數李頴欣202下，鄭皓丰 193下，李頴欣成功衛冕一分鐘控球挑戰(公開組)冠軍寶座。

最後，終於到各位最期待的的花式足球王決賽，上屆亞軍香港籍本地青年莫志權和在港巴西籍青年Pedro都是這次比賽的大熱。 他們也不負眾望，在4強碰面，鬥得如火如荼，最後上屆亞軍莫志權成功晉身決賽，決賽對上今屆世界花式足球比賽香港代表馬偉澄。馬偉澄決賽表現稍遜於前兩場賽事，而莫志權則交出近乎完美表現。成功成為今屆花式足球王冠軍。

齊心抗疫 復辦比賽

受到疫情影響下，不同大大小小的體育比賽都被迫延期，甚至取消。主辦機構為保障參賽者安全，避免人群聚集，所有項目的初賽都以網上提交影片形式進行，同時於網上評分，一方面減少參賽者接觸的機會，一方面能夠讓參賽者有更多時間準備，而且不限地點亦能夠參加比賽。

最後能夠躋身決賽的參賽者，均能夠感受久違的實體比賽和氣氛。初賽報名反應熱烈，參加人數高達一百人並且順利完成，當中包括不少家庭參與比賽，同時吸引到不少花式足球愛好者，展示超凡球技，並且互相較量。盡顯對足球的熱愛。提升技術之餘亦可以球會友，盡顯足球的魅力之處。