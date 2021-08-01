當錫領斯洛文尼亞反勝西班牙 晉級8強

斯洛文尼亞球星當錫周日（1日）領軍硬撼西班牙，兩軍皆力求取勝以取得小組首名晉級八強。雖然斯洛文尼亞在頭三節皆落後，不過最尾一節大反撲，終以95：87反勝，以小組首名的姿態晉級。

西班牙和斯洛文尼亞對上一次交鋒已是2017年的歐洲籃球錦標賽四強，當時斯洛文尼亞以92：72擊敗西班牙，是役為兩隊首次在奧運會上碰頭，西班牙首節領先24：20。當錫早段個犯纏身，這位當家球星第二節大部分時間被收起，半場雖貢獻8分、9個籃板和5個助攻，不過斯洛文尼亞半場仍落後41：44。

西班牙在換邊後打出一段12：0的攻勢，迅速將比數拉開，下半場當錫受限於西班牙的嚴密防守，起手機會減少，此時Vlatko Cancar and Ziga Dimec挺身而出，斯洛文尼亞一度扳平68：68，第三節斯洛文尼亞始終落後68：70。

最後一節，斯洛文尼亞的Mike Tobey上演「拆你屋」，振奮軍心，及後西班牙自亂陣腳，嘗試外線追分但不果，最終斯洛文尼亞在此節狂攻27分，以95：87反勝西班牙，以小組首名晉級，八強戰能避開美國、法國及澳洲數支強隊。