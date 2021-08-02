【話你知今日焦點】諶龍衛冕「巨人」攔路 港乒女團爭4強
2021年08月02日 00:05
東網電視更多新聞短片
東奧Day11將決出22面金牌，田徑及體操分別上演5項及3項決賽，而羽毛球方面亦將誕生男子單打及女雙兩面金牌誰屬。霸氣十足的羽毛球中國女雙組合賈一凡及陳清晨，貴為2017年世界賽及2018年亞運金牌得主，今屆賽事雙殺南韓勁敵而打入決賽，將與印尼的寶莉及拉夏如爭冠。
至於男單決賽則由中國的諶龍對丹麥「巨人」安賽龍爭標，預料「雙龍」將合演一場精彩對決，事關上屆4強賽事，安賽龍正是被諶龍擊敗，今日新仇舊恨一朝了，安賽龍當然希望復仇成功，一嚐奧運金牌滋味。
香港隊方面，由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的乒乓女團，昨日勇挫巴西而順利躋身8強，而今日下午1時30分將面對羅馬尼亞，雙方實力旗鼓相當，港隊表示會放開來打，力求再進一步，打入4強，向獎牌進發。
東奧Day11誕生金牌項目如下：
田徑男子跳遠
田徑女子100米跨欄
田徑女子鐵餅
田徑男子3000米障礙賽
田徑女子5000米
體操男子吊環
體操女子自由體操
體操男子跳馬
帆船女子49人FX級
帆船男子49人
射擊男子25米手槍速射
射擊男子50米步槍三姿
場地單車女子團體爭先賽
馬術三項賽個人賽
馬術三項賽團體賽
舉重女子87公斤級
舉重女子87公斤以上級
𨄮跤男子古典式60公斤級
𨄮跤男子古典式130公斤級
𨄮跤女子自由式76公斤級
羽毛球女子雙打
羽毛球男子單打
-----------------------------------------
拉闊東奧—電視台奧運直播節目時間表
無綫電視翡翠台
9:30am◢2020東京奧運（第一戰線）
1:20pm◢2020東京奧運（午間直擊）
8:00pm◢2020東京奧運（黃金戰報）
11:55pm◢2020東京奧運（深夜精華）
NowTV
7:50am◢604◢田徑
11:55am◢606◢羽毛球（女雙銅牌戰及決賽）
1:25pm◢608◢乒乓球（男女子團體8強）
2:25pm◢607◢單車場地賽（女團競速及男女子團體追逐）
2:55pm◢609◢舉重（女子87公斤以上級）
3:40pm◢604◢射擊（男子50米步槍三姿）
3:55pm◢606◢體操（男子吊環及跳馬、女子自由體操）
5:50pm◢604◢田徑
ViuTV
9:00am◢96◢東奧2020（早晨直擊）
12:00am◢96◢東奧2020（午間直擊）
4:00pm◢99◢東奧2020（午間直擊）
6:15pm◢96◢東奧2020（晚間直擊）
6:30pm◢99◢奧運有得揀
有線電視
8:00am◢601◢2020 東京奧運直擊 早上:手球/田徑 下午:跳水/體操/田徑
8:00am◢602◢2020 東京奧運直擊 早上:射擊/水球 下午:摔跤/乒乓球
香港開電視
8:00am◢奧運直擊
4:30pm◢直擊奧運營
7:45pm◢開電視睇奧運