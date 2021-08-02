【話你知今日焦點】諶龍衛冕「巨人」攔路　港乒女團爭4強

東奧Day11將決出22面金牌，田徑及體操分別上演5項及3項決賽，而羽毛球方面亦將誕生男子單打及女雙兩面金牌誰屬。霸氣十足的羽毛球中國女雙組合賈一凡及陳清晨，貴為2017年世界賽及2018年亞運金牌得主，今屆賽事雙殺南韓勁敵而打入決賽，將與印尼的寶莉及拉夏如爭冠。

至於男單決賽則由中國的諶龍對丹麥「巨人」安賽龍爭標，預料「雙龍」將合演一場精彩對決，事關上屆4強賽事，安賽龍正是被諶龍擊敗，今日新仇舊恨一朝了，安賽龍當然希望復仇成功，一嚐奧運金牌滋味。

香港隊方面，由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的乒乓女團，昨日勇挫巴西而順利躋身8強，而今日下午1時30分將面對羅馬尼亞，雙方實力旗鼓相當，港隊表示會放開來打，力求再進一步，打入4強，向獎牌進發。

東奧Day11誕生金牌項目如下：

田徑男子跳遠

田徑女子100米跨欄

田徑女子鐵餅

田徑男子3000米障礙賽

田徑女子5000米

體操男子吊環

體操女子自由體操

體操男子跳馬

帆船女子49人FX級

帆船男子49人

射擊男子25米手槍速射

射擊男子50米步槍三姿

場地單車女子團體爭先賽

馬術三項賽個人賽

馬術三項賽團體賽

舉重女子87公斤級

舉重女子87公斤以上級

𨄮跤男子古典式60公斤級

𨄮跤男子古典式130公斤級

𨄮跤女子自由式76公斤級

羽毛球女子雙打

羽毛球男子單打

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