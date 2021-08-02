阿仙奴不敵車路士　柏迪打柴勢缺席英超開季

周日(1日)晚英超重量級熱身賽，阿仙奴喺主場1比2輸畀車路士，「兵工廠」今場相當黑仔，有入波明顯過晒白界被當唔入之外，中場湯馬士柏迪更嚴重拗傷，好可能會缺席英超開季賽事，領隊阿迪達賽都話：「(傷勢)睇落唔太樂觀。」

阿仙奴今場採取主動，但車路士嘅反擊更具威脅，27分鐘一次突擊就由夏維斯勁射先開紀錄，阿仙奴之後有伊美路維射門中柱未能追平，39分鐘更有中場湯馬士柏迪畀車路士守將瞓身壓傷右腳足踝，被逼提早退下火線。

下半場阿仙奴繼續主攻，69分鐘由格列沙加接應角球頭槌頂成1比1，但3分鐘後又有比利連自殺式橫傳，被車路士前鋒譚美阿巴謙截到輕鬆射入。阿仙奴尾段有祖爾韋洛克狂抽中楣底彈入，雖然慢鏡見到個波已經入晒白界，但由於呢場熱身賽並冇鷹眼，球證亦「發雞盲」，結果誤判冇入球，阿仙奴慘輸1比2。

熱身賽輸波無傷大雅，但阿仙奴中場湯馬士柏迪右腳足踝拗傷，阿迪達賽後表示：「佢聽日(周一)會做詳細檢查，但依家睇落唔太樂觀，而且唔能夠繼續比賽，對湯馬士柏迪嚟講係比較少見。」據報呢位加納中場有可能要抖4至6個星期，大大影響阿仙奴季初比賽力量。