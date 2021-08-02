印尼女雙擊敗中國「抄抄姐」組合奪金

日前被網民質疑比賽期間不斷爆粗的中國女雙組合陳清晨和賈一凡，於東京奧運女雙決賽不敵非種子印尼組合Greysia Polii/Apriyani Rahayu得銀牌，印尼則贏下史上首塊奧運女雙金牌。

運動員比賽時常以喊聲振示氣，特別在東京奧運的無人場館下，更希望用盡方法激勵自己。2號種子的中國組合在金牌戰首局早段落後3：7，但她們之後站穩陣腳，隨著比分愈來愈接近，中國隊的陳清晨愈叫愈激動，每次得分都會握起拳頭、閉著眼高呼發音像「抄」的打氣聲。

其實陳清晨日前已在微博暗示她喊的不是粗口，「可能發音不太好讓大家誤會了」，更有中國網民更為她澄清，那可能是「Watch out」。不過，印尼組合未有受叫聲影響，反而不甘示弱，Apriyani Rahayu在得分後亦以大叫聲「還擊」，印尼組合將比數拉開至19：14。兩隊叫聲此起彼落，氣勢不相伯仲，首局印尼先以21：19險勝。

第二局印尼開局得心應手，以7：2領先，Apriyani Rahayu在前、後場均打出落點刁鑽的球，中國組合雖一度追近至8：11，但印尼再集中防守，幾乎堅不可破，陳清晨和賈一凡的神情亦變得相當凝重。最終印尼組合以21：15再贏一局，歷史性贏得女雙金牌，賽後二人激動得跪地痛哭。