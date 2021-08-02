男籃8強對決出爐　西班牙硬撼美國爭入4強

經過分組賽連番激戰後，東京奧運男籃8強對決隨抽籤完畢後正式出爐！當中矚目大戰必定是由西班牙硬撼衞冕冠軍美國，法國、奇兵斯洛文尼亞同樣順利晉級，至於阿根廷、德國則以最佳第3名出線，賽事將於周二（3日）舉行。

8強之中重頭戲必屬由西班牙硬撼美國的08、12年奧運「翻版決賽」。西班牙分組賽尾場意外以87：95不敵斯洛文尼亞，僅次名出線，球隊今屆奧運表現未如理想，攻力不穩絕對是致命傷，面對青黃不接的阿根廷、以及實力稍遜的東道主日本分別只贏10、11分，而主要得分點亦落在控衞盧比奧身上，相反「加素兄弟」、費蘭迪斯等主將仍未上力，若要進身4強必須打得更加積極。

至於美國則正值勇態，「夢幻隊」首戰不敵法國後，接連大炒伊朗及美國以次名出線。球隊進攻端上多點開花，加上經歷分組賽後球員狀態、默契漸入佳景，杜蘭特上仗更獨取23分，正式超越「甜瓜」安東尼成為美國奧運史上得分王，令對手防守更添難度。「夢幻隊」今屆起用小球陣容，外圍火力出色，近2仗整隊分別轟入19、20記3分球，惟今仗面對內線強勁的西班牙，球隊禁區勢再遇考驗。

美國主教練普波維治賽前表示：「今屆奧運只會變得更好，因為所有球隊都打得非常激情、有才華，並且觀眾會喺電視上見到自己鍾意嘅球員。」西班牙賽前雖不被看好，內線主力馬克加素則認為：「如果要拎到金牌，我哋一定要打敗所有人，所以對邊隊都唔大分別。」

除此之外3支分組賽首名出線球隊，法國、澳洲、斯洛文尼亞將會於8對面對意大利、阿根廷及德國。按照它們在分組賽的出色表現，相信只要發揮穩定便可順利躋身4強。

8強對決如下：

斯洛文尼亞對德國

西班牙對美國

意大利對法國

澳洲對阿根廷