港乒乓女團反勝羅馬尼亞　明爭入決賽

港隊女乒奪牌在望！東京奧運女子乒乓球團體賽8強，由世界排名第4的香港隊面對8號種子羅馬尼亞，雙打賽事港隊雖先失一局，但李皓晴、港乒一姐杜凱琹連贏3場單打，最終以總場數3：1反勝對手，成功躋身4強，周二（3日）將面對日本對中華台北勝方，力爭殺入決賽。

頭場雙打賽事港隊先由李皓晴夥拍蘇慧音出戰，這隊女雙組合局數雖曾2次落後，但未有放棄力追至決勝局，可惜錯失2次賽點（match point）下，最終以11:13僅負Daniela Dodean 和Elizabeta Samara ，港隊先落後1場。第2場為單打項目，於女單打入8強的杜凱琹硬撼Bernadette Szocs，這名港乒一姐整場相當專注，以11：5、11：5、11：6直落3局輕取對手，替港隊總場數追成1:1。

第3場關鍵一戰繼續是單打賽事，港隊派出李皓晴迎戰Elizabeta Samara。第3次出戰奧運的李皓晴未有受首仗雙打落敗影響，同樣以11：9、11：8、12：10直落3局橫掃對手，港隊再下一城後總場數以2：1反超。

杜凱琹第4場再次出戰女單賽事面對Daniela Dodean，「阿杜」頭2局先贏11：3、11：2，第3局她一度落後，更連救3個賽點（match point），終以14：12險勝。