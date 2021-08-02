望女將更放膽　李靜：見到幸福要夠膽攞

香港乒乓球隊於東奧女子團體賽8強，以總場數3：1反勝8號種子羅馬尼亞入4強，成功突破對上2屆奧運成績。賽後杜凱琹、李皓晴及蘇慧音皆滿意今仗球隊表現，至於女乒主教練李靜則認為陣中女將仍有改善空間，下一仗「見到幸福要夠膽攞」，需要更加放膽擊球取分。

港隊今仗總場數率先落後，於雙打賽事與對手鬥至決勝局下，最終錯失2次賽點（match point），局數僅負2：3。然而2名球員李皓晴及蘇慧音表現卻相當出色，賽後她們亦對自身表現感滿意，李皓晴認為：「其實雙打第一場真係打得好好，我哋已經搏哂出嚟同盡哂力，雖然最後都係領先再輸番，不過成功將全隊個士氣打上嚟，後面就好好多。」

至於蘇慧音Minnie亦同意「師姐」講法：「我覺得今日場雙打係打得好，因為打之前都同自己講場波會好難打，但輸一場波唔緊要，一定唔可以輸咗啖氣，每一場都要盡我所能去打。」惟她卻指自己較為保守，導致很多情況不敢出手，落敗相當可惜，希望下仗可做得更好。

港隊今仗能夠後上反勝，港乒一姐杜凱琹絕對居功至偉，她於單打賽事先後直落3局輕取Bernadette Szocs及Daniela Dodean，「阿杜」賽後指團體賽賽前球隊已做好所有準備，加上自己一直專注在單打上，因此首仗落敗未有對心情影響太大，她同時盛讚2位隊友的發揮，希望經過休息後，大家4強可以打得更好。

明晚4強港隊將會硬撼日本或中華台北，Minnie認為較大機會面對日本，球隊之前亦觀看過它們比賽，賽前會好好準備及商量戰術；至於經驗相對豐富的李皓晴及「阿杜」則表示回到選手村後會收看賽事直播。

另外女乒主教練李靜賽後承認雙方實力非常接近，獲勝機會僅屬「50/50」，但球隊發揮及運氣更佳，加上心態比對方優勝，最終打出精彩一仗。他更大讚主將杜凱琹，認為「阿杜」今屆奧運表現屬上佳，無論單打、混雙抑或團體賽皆做足本份。作為2004年雅典奧運男雙乒乓球銀牌得主，李靜希望球員在場上更放膽進攻：「除咗心態同運氣之外，最主要改下個膽囉，要夠膽出手去擊球，其實今場領先後都有好多球可以殺落去得分，不過女仔有時係咁㗎啦，見到幸福要夠膽攞先得，因為乒乓場上都係勇者勝。」