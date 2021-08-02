香港女乒4強爭獎牌　成員逐個介紹返

香港女子乒乓球隊周一（2日）出戰東京奧運團體賽8強，以局數3：1反勝羅馬尼亞晉級4強。由香港「一姐」杜凱琹、奧運「三朝元老」李皓晴及新星蘇慧音組成的香港隊將會力爭創歷史入決賽，賽前先為大家介紹三位成員！

女單世界排名第15的杜凱琹近年與香港「1哥」黃鎮廷在混雙項目屢創佳績，更在年終賽闖進4強，取得東京奧運資格，今屆奧運兼戰3個項目。可惜這對獎牌希望在東京奧運混雙8強止步，「阿杜」其後轉戰女單有不錯成績，8強挑戰世界「一姐」陳夢，一度領先兩局，最後以2：4告負，但仍追平香港女單最佳成績。

28歲的李皓晴繼倫敦、里約奧運之後，第三度出戰奧運會，上屆奧運她在女單16強、女團8強止步。職業生涯最高排名進佔第12位的李皓晴，近年主要在女團及混雙取得佳績，其中2018年雅加達亞運會、咸史達世錦賽與杜凱琹及蘇慧音聯手贏得女團銅牌。

23歲的蘇慧音今夏迎來職業生涯首個奧運會，女單世界排名第30的她有份出戰東京奧運女單賽事，最終64強不敵西班牙的蕭瑤茜，無緣晉級。15歲轉全職的她2011至2016年間曾於世界青少年乒乓球錦標賽贏過7面銅牌。2018年，蘇慧音於世界乒乓球團體錦標賽4強，以3：0擊敗中國名將丁寧，成為一時佳話。

李靜（教練）

出生日期：1975年3月7日（46歲）

威水史：

2004年 雅典奧運 男雙銀牌 （夥拍高禮澤）

2007年 札格瑞布世錦賽 男雙銅牌

2006年 多哈亞運 男雙金牌 （夥拍高禮澤）

蘇慧音（第一次出戰奧運）

出生日期：1998年4月13日（23歲）

單打世界排名：30

東奧女單64強止步

威水史：

2018年 咸史達世錦賽 女子團體 銅牌

2018年 雅加達亞運 女子團體 銅牌

杜凱琹（第二次出戰奧運）

出生日期：1996年11月27日（24歲）

東奧女單、混雙：8強止步

威水史：

2018年 雅加達亞運 女子團體 銅牌

2018年 咸史達世錦賽 女子團體 銅牌

2017年 杜塞爾多夫世錦賽 混合雙打 銅牌

2015年 蘇州世錦賽 混合雙打 銅牌

2019年 日惹亞錦賽 混合雙銅牌

李皓晴（第三次出戰奧運）

出生日期：1992年11月24日（28歲）

單打世界排名：45

威水史：

2018年 咸史達世錦賽 女子團體 銅牌

2018年 雅加達亞運 混合雙打 銅牌

2018年 雅加達亞運 女子團體 銅牌

2014年 東京世錦賽 女子團體 銅牌

2012年 多蒙特世錦賽 女子團體 銅牌