因為窮！希臘力士含淚退役　字母哥聲援

能夠出戰奧運舞台，是運動員的光輝時刻，但其實風光背後也有不少悲情故事。希臘舉重選手伊高維迪斯(Theodoros Iakovidis)，上周六(31日)在男子96公斤級中賽事中排第11位未能晉級，賽後他在鏡頭前忍不住痛哭，宣布其國際賽生涯將隨住東奧完結，原因是一個「窮」字。

伊高維迪斯是希臘舉重名將，3年前曾在地中海運動會奪金，亦出戰過2016里約奧運，但在東奧賽事出局後，這位30歲力士在鏡頭前流淚宣布：「我不是因為傷心而哭，而是因為今次將是我最後一次代表希臘國家隊。我不想人們覺得我在逃避，但我真的很累，不想再忍受這種情況。」

他所指的情況就是「窮」，在沒有國家與贊助商的經濟支持下，他表示自己每個月只有希臘舉重聯盟的200歐元作為備戰費用，有時連入油的錢也沒有，要徒步前去練習場地，他說：「理療師知道我沒有錢，所以每次都不收取我的費用，真的很難過和尷尬。我現在只想冷靜下來，回家向家人擁抱和說聲謝謝。」

伊高維迪斯的言論在希臘引起極大回響，他的IG粉絲數在一天內由6,000人激增至12萬人，不少希臘體壇名將都公開聲援，包括剛贏得NBA總冠軍返國的公鹿球星安迪杜甘普：「很多人都不知道職業運動員面對的困難，很高興伊高維迪斯說了出來，我明白他的難處。我們並不相識，但在IG已有溝通，我會與他並肩作戰。」

隨住外界聲援以及表示願意捐款，伊高維迪斯在社交網表示：「收到大家很多充滿愛的訊息，遺憾我現在不能回覆，我想逐一與你們見面，當面說聲多謝...真的無言以對。」據報伊高維迪斯會重新考慮退役的決定，並與有關方面討論希臘運動員資助的問題。