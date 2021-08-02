備新套拳戰奧運　劉慕裳盼在空手道聖地盡全力

【本報記者許思彤東京直擊】香港運動員在東京奧運成績斐然，繼張家朗和何詩蓓勇奪1金2銀後，另一獎牌希望、空手道女將劉慕裳（Grace）也在近日抵達東京，備戰周四（5日）上演的個人形賽事。她坦言，從小自覺不是奧運一分子，直到今屆奧運納入空手道項目，才夢想成真，盼以全新套拳突圍：「目標是享受每場比賽，發揮到最好。」

Grace上周四（29日）從美國飛到日本，短休一日後，周六起到東京武道館，進行每日1課、每課1小時15分鐘的練習。值得一提的是，該處與比賽場地日本武道館有別，Grace表示，曾在首次練習去錯地方，但未有影響備戰：「其實空手道運動員很少在比賽場地練習，只要用的榻榻米一樣，我都能適應。」

能踏足奧運舞台，對從前的Grace來說，是不敢想的事：「我由11歲開始玩空手道，已知道這不是奧運項目，也習慣自己不是奧運一分子。直到前幾年宣布東京奧運納入空手道，我才開始有這個心，希望參與其中。」而在日本參與「一生只得一次」的奧運，更是別具意義：「日本是空手道聖地，好像周圍環境、道館和技術都『靚啲』，所以整件事很開心，很特別。」

練習過程中，Grace透過視像通話，讓美國教練隔空指導，亦頻頻翻看錄像，檢視自己的動作。她透露已準備一套新拳，迎戰一眾強敵：「這套拳，原本不是用來出戰奧運的，但準備過程中，覺得幾好玩。希望比賽當日也能用這種心態，輕鬆面對。」她視目前世界排名頭2、西班牙的Sandra Sanchez Jaim及東道主清水希容為最大對手：「按照種子排名，我應該與西班牙選手同線，唯有做好自己，盡打。」

隨著張家朗和何詩蓓勇奪1金2銀，香港掀起一股前所未有的奧運熱潮，Grace感到相當高興：「我今日和營養師聊天，也說起今屆和前幾屆很不同。這當然是好事，有一種大家凝聚起來，『集氣』的感覺，謝謝大家給正能量運動員。」