戰勝新冠！復仇諶龍！安賽龍奪羽毛球男單金牌

安賽龍首奪奧運金牌喜極而泣！東京奧運羽毛球男單決賽今日（3日）上演「雙龍爭霸戰」，丹麥「巨人」安賽龍硬撼衞冕的中國名將諶龍，曾患上新冠肺炎但已康復的安賽龍憑強勁的砍殺及出色的防守，佔盡上風，最終他以21比15及21比12奠勝，贏得生涯首面奧運金牌，而諶龍欲挑戰林丹於奧運「兩連霸」的美夢幻滅。

「雙龍爭霸戰」賽前預料是一場勢均力敵的賽事，4號種子安賽龍與6號種子諶龍都處於高昂狀態，但事實是安賽龍本仗早已入局，利用其高大身型於網前截擊、放兩邊、重殺「瓣瓣有」，反觀諶龍為了撲救來球而疲於奔命，令戰情呈現頗一面倒的狀況，安賽龍領先來打，手風亦順，最終他僅花了51分鐘，便以直落盤數勝出，一報去屆里約奧運4強戰「一敗之仇」，奠勝一刻，「巨人」更感動落淚，多年來的心願終於達成了！而諶龍亦識英雄重英雄，與安賽龍交換球衣留念。

27歲的安賽龍成為自2004年奧運印尼陶菲克封王後，首個擊敗中國而奪得單打冠軍的球手，事實上，他與中國有一段「情」，為了學習國內球手的技術，他常常到中國大陸訓練，更因為非常喜歡中國，他給自己取了個「安賽龍」的中文名字，更說得一口流俐的普通話，也學習過《孟子》等典藉。