中超　陳俊樂擔正　廣州城挫深圳隊

中超第11輪周一（2日）上演「廣東打吡」，效力廣州城的港將陳俊樂獲得正選出戰機會，幫助球隊以1比0擊敗深圳，成功終結對手連勝勢頭。而另外多位外流港將，在過去一輪中甲亦有分擔正，交出不俗表現。

首階段交手，廣州城曾以2比4不敵深圳隊，今場再遇實力強勁的A組前列分子，廣州城主帥雲加斯特作出大幅度輪換，其中繼早前對廣州隊之後，「樂仔」今仗再次擔正坐鎮中場。戰至比賽最後一刻的樂仔，今場攻勢兩端都作出貢獻，幫助球隊於上半場與深圳隊打成均勢。換邊後，深圳隊換入被譽為「新占士洛迪古斯」的哥倫比亞中場祖安昆特路，搶回不少進攻主動權，但率先打破僵局的卻是廣州城，後備上陣的姜積弘，80分鐘接應古靴美開出的罰球頭槌頂入，幫助球隊奠定1比0勝局。廣州城聯賽取得兩連勝之餘，亦令深圳隊7場不敗走勢斷纜。

中甲方面，今輪率先登場的浙江隊，周六（31日）面對下游分子北京北體大，今場有「細佬」梁諾恆重返正選大軍，擔任正選中堅。為報7月中不敵對手一戰之仇，浙江隊今場不敢怠慢，開局就採取主動，靠新兵拿斯門度操刀射入12碼先拔頭籌，換邊後浙江隊繼續控制戰局，再靠顧斌和馬殊基維爾錦上添花，最終以3比0擊敗對手，聯賽取得4連勝，繼續排名積分榜前列。

梅州客家則於周日（1日）面對榜尾大幡北京理工，勞烈斯繼續出任正選中堅。梅州賽前有主力前鋒敦比亞離隊，轉投中超球隊FC上海，令人擔心球隊進攻火力會否受到影響，但一班球員就用出色場上表現，證明球隊「數胡」能力依舊強勁。上半場梅州火力全開，靠梁學銘梅開二度，以及傑森、伊高沙托尼和劉盛的入球，大比數領先對手。下半場梅州靠傑森入多球，最終以6比1輕取比賽後段成功破蛋的北京理工，賽後以1分優勢壓過浙江隊排名積分榜第2位。至於有羅素以隊長身分正選出戰的江西北大門，則以0比4不敵武漢三鎮。