【話你知今日焦點】新鳥人衝擊撐竿跳世績？港女乒惡鬥日本
2021年08月03日 00:05
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東奧Day12將決出24面金牌，男子撐竿跳的「星中之星」是瑞典好手杜普蘭蒂斯，這位現役世界紀錄保持者又有「新鳥人」稱號，近年橫掃國際獎項，包括今年的世界田徑洲際巡迴賽荷蘭及捷克站冠軍，狀態甚弗，外界認為只要21歲的他發揮水準，金牌可謂手到拿來，田徑迷關注的是他能否攀越6米18的世界紀錄。
香港隊方面，今日又有機會衝擊獎牌！乒乓女團成員杜凱琹、蘇慧音及李皓晴昨天於8強戰展現無比決心及韌力，反勝羅馬尼亞而殺入今日的準決賽（6:30pm），面前的對手正是東道主日本，她們擁有伊藤美誠、石川佳純和平野美宇壓陣，實力強橫，港隊要再過一關必定要發揮超水準，大家一齊為港隊打氣吧！
今日Day12決出金牌項目：
田徑女子跳遠
田徑男子400米跨欄
田徑男子撐竿跳
田徑女子鏈球
田徑女子800米
田徑女子200米
拳擊女子羽量級54-57公斤
拳擊男子沉量級63-69公斤
場地單車女子團體追逐賽
場地單車男子團體爭先賽
跳水男子3米板
皮划艇女子200米單人皮艇
皮划艇男子1000米單人皮艇
皮划艇男子1000米雙人划艇
皮划艇女子500米雙人皮艇
體操男子雙槓
體操女子平衡木
體操男子單槓
帆船男子單人艇芬蘭人級
帆船男女混合多體船諾卡拉17級
舉重男子109公斤級
摔跤男子古典式77公斤級
摔跤男子古典式97公斤級
摔跤女子自由式68公斤級
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