變性人參加舉重　3次抓舉失敗

變性人夏柏德終於圓奧運夢。她在周一(2日)東京奧運女子舉重87公斤以上級亮相，3次抓舉均告失敗，未完成比賽，未能取得名次。

夏柏德在抓舉第一試舉120公斤，未能成功，而第2及第3次則試舉125公斤，全部失敗，其後的挺舉比賽她則未有試舉，最終以3次抓舉失敗結束今屆奧運之旅。

她以男性身份生活了35年，未參加過國際舉重賽事，2012年進行變性，據IOC於2015年發布的資格新規條，准許任何變性運動員作為女性參賽，但其睪丸激素水平在第一次比賽前的至少12個月內要低於每升10個納摩爾。

夏柏德是「男兒身」的時候原名叫加文，30多歲開始變性，2012年正式變性後在舉重舞台上屢獲殊榮，2017年國際舉聯世錦賽獲銀牌，並且在大洋洲冠軍及其他精英賽冠軍，而2019年世錦賽她名列第6，而排她前三位的選手將不會參加東京奧運。夏柏德於2019年太平洋運動員贏得87公斤級別金牌，以268公斤的總成績奪得冠軍，無疑是新西蘭於奧運的獎牌希望。

當然夏柏特在女子舉重項目出現過去已一度引發爭議，她當年歷史奪得世錦賽銀牌時，美國名將羅布萊絲曾多次表示自己與一個「男人」比賽，就連其隊友特雷絲對於夏柏特參加女子比賽都不滿，畢竟都是隊中的競爭者，她認為「這種天然優勢是不公平的」。