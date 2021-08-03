【有片】血染排球場！土耳其女將打甩牙出線

東京奧運女排賽事出現恐怖一幕，周一(2日)上演的B組最後一輪賽事，土耳其同俄羅斯奧委會苦戰下險勝3比2，以小組第3名成績歷史性殺入奧運女排8強，周三(4日)將與南韓交鋒爭入準決賽。土耳其女將帶住「打甩門牙和血吞」的精神上陣，比賽期間發生罕見頭撼頭恐怖畫面，血染排球場，據報其中一人更撞甩牙齒。

意外發生在決勝的第5局，土耳其兩位女將奧絲比(Cansu Ozbay)同伊絲瑪洛露(Meliha Ismailoglu)防守時救球心切，同時飛身向排球方向撲救，結果「兜口兜面」撞在一起，奧絲比即場滿口鮮血，伊絲瑪洛露亦顯得非常痛苦，賽事暫停了一段長時間讓兩人治理。

雖然勇戰助傷，但兩位女將經治理後仍然能繼續比賽，並且帶領土耳其以15比10贏出決勝局，順利躋身8強。土耳其隊長艾爾丹(Eda Erdem)賽後表示：「她們在第5局撞在一起，奧絲比現在OK，伊絲瑪洛露就撞斷了牙，這種場面很少出現，也令我們很擔心，直到她們說要繼續比賽，我們才放下心頭大石。」