哈利卡尼復操玩失蹤　熱刺震怒大反擊

英格蘭前鋒哈利卡尼正式向熱刺宣戰！據英國傳媒報道，決心轉投曼城嘅哈利卡尼原定周一(2日)向熱刺報到，為新球季展開備戰工作，但呢位英超金靴竟然「玩失蹤」，意圖強逼熱刺履行承諾放佢轉會，不過熱刺方面態度強硬，主席利維對哈利卡尼嘅宣戰行動更感憤怒，據報球會企硬之餘，更會向呢位叛將無限期停薪。

哈利卡尼喺上季尾已提出轉會要求，據報佢同主席利維有「君子協定」，球會將容許佢轉會追尋冠軍夢，不過熱刺就取巧索取1.6億鎊嘅天價轉會費，曼城開價1億鎊加1名球員亦被拒絕。哈利卡尼踢完歐國盃後，原定星期一返熱刺進行新冠檢測同開始體能訓練，為新球季做準備，但哈利卡尼就喺毫無解釋下拒絕出現。

據報利維原本預計哈利卡尼歸隊後，今個星期內會會面傾去留問題，勢估唔到哈利卡尼傾都未傾已率先宣戰，利維亦非常憤怒，消息人士指哈利卡尼罷操決定，令熱刺更加「企硬」，對曼城嘅收購絕不鬆手，而且更會向哈利卡尼無限期停薪，佢一日唔出現都唔會有人工收。

現年28歲嘅哈利卡尼出道以來一直效力熱刺，雖然入球無數，但從來未捧過任何冠軍獎盃，為追逐冠軍夢唯有要求轉會，報道指佢原本都唔想同熱刺反面，但擔心利維嘅阻撓會令曼城放棄收購，所以決定行最後一步，向熱刺宣戰逼球會放人。