何誕華42名畢業圓亡父奧運夢　下一站亞運

代表香港首次出戰奧運的馬會馬術隊騎手何誕華、夥拍馬匹Tayberry，周一(2日）完成馬術三項賽的最後一項賽事-場地障礙賽，以總成績42名結束東京之旅，他坦言感恩能達成亡父的奧運夢，並將全力備戰明年亞運，為港爭光。

香港今次是自08年京奧之後，再有馬術運動員獲得奧運資格，而何誕華更是首個參加奧運三項賽的香港運動員，他周一以17.2的罰分完成場地障礙物，連同盛裝舞步及越野障礙賽，以總成績119.5罰分位列42位，未能躋身前25位的決賽。總結這次奧運之旅，何誕華表示是一個非常難得的經驗，也是難能可貴的機會:「Tayberry付出了牠的所有，我們對成績相當滿意。父親一直夢想着我和Tayberry可以參加奧運，我很榮幸能代表香港，感激團隊在東京給我的一切支持，與他們一起努力並肩作戰，我才能夠達成這個夢想。」

32歲的何誕華感激團隊協助，亦特別多謝未婚妻的信任:「多謝我在英國的教練Mel和Steven Way;以及負責照顧馬匹的團隊獸醫Adrian Farrington，令Tayberry可健康地比賽；還有培訓經理鮑愛勤(Corinne Bracken)；更要特別多謝我的未婚妻Miranda，她總是信相我。在這趟奧運旅程，我得到數之不盡的幫助，感謝香港賽馬會的長期支持。」

奧運之旅已經圓滿，何誕華已為下一站作準備，「已急不及待想和我的其他馬匹爭取杭州亞運會的資格和世界馬術錦標賽。更重要的是，我要找尋一匹具競爭力的馬匹，為下一屆巴黎準備，因為我需要時間和馬兒慢慢建立良好默契，才能在比賽中爭取好成績。」

人總是要不斷追求夢想，何誕華的下一個奧運夢直指3年後的巴黎，他更鼓勵年輕人要追夢，「對我來說，能夠在亞洲比賽很重要，希望自己的表現能夠告訴香港人，夢想可成真。我期待回到香港，和年輕一代分享奧運經驗，鼓勵他們和我一樣，一步步朝著自己的夢想邁進。」他將回到英國備戰明年亞運會，並與未婚妻「拉埋天窗」完成人生另一項重要大事。