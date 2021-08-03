港超聯　冠忠南區簽三「00後」小將

港超聯球隊冠忠南區，周二（3日）透過官方Facebook宣佈簽入門將伍瑋謙、中場江展民及前鋒陳嘉宝三位「00後」小將，進一步壯大來季菁英陣容。

19歲的伍瑋謙上季在愉園展開職業足球生涯，新一季能夠加盟冠忠南區，他認為是一個很好的學習機會，伍瑋謙說：「能夠成為冠忠南區一份子感到相當興奮，而個人目標當然係希望爭取上陣機會，此外，可以跟隨范俊業同謝德謙，會係一個很好嘅學習機會，除咗守門員技術外，場內場外都要學習他們嘅專業態度。」

多哥出生的江展民由於擁有香港特區護照，可以以本地球員身份加盟。18歲的江展民上季季中已經開始跟隨冠忠南區操練，表現得到教練團肯定，今季獲得一紙合約。「冠忠南區係一支很好嘅球隊，我希望能夠協助球隊達成訂立嘅目標，而我會盡力爭取上陣機會，尤其係喺『菁英盃』賽事。」江展民說。

三位來投的年青人之中，前鋒陳嘉宝較為球迷所認識。兩季前，這位擁有阿根廷血統的小將，以16歲之齡在富力R&F展開職業足球。更。對於能夠加入冠忠南區，陳嘉宝表示非常感恩。「新一季參賽球隊越來越少，失業嘅球員越來越多，以我現時年紀更難落班，非常感恩冠忠南區畀我呢次機會，我會盡力表現自己，爭取上陣機會。」

球員資料

伍瑋謙 Ng Wai Him

出生日期：2002年6月30日（19歲)

身高：1.82米

位置：門將

球衣號碼：25

在港曾效力球會：愉園

江展民 Kong Maddox

出生日期：2002年9月17日（18歲)

身高：1.68米

位置：中場

球衣號碼：17

陳嘉宝 Chan Adriel Demian

出生日期：2003年5月22日（18歲)

身高：1.73米

位置：前鋒

球衣號碼：20

在港曾效力球會：中西區、富力R&F