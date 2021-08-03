華賀姆破世績贏400米欄金牌　高科技成焦點

東京奧運男子400米跨欄決賽周一（2日）於日本新國立競技場上演，挪威名將華賀姆（Karsten Warholm）跑出新世界紀錄的45秒94贏得金牌，美國的班捷文（Rai Benjamin）得銀牌（46秒17），巴西的山度士（Alison dos Santos）獲銅牌（46秒72）。

華賀姆以45秒94贏得金牌，刷新個人保持的46秒70世界紀錄，成為是世上首位跑進46秒大關的人，這亦是他自2019年5月起20連勝。衝線之後這25歲挪威選手激動得撕破戰衣、抱頭大叫，賽後更說這個時間「太瘋狂」。

這位金牌得主曾在2017年倫敦田徑世界錦標賽以48秒35奪冠，是1983年以來最慢的冠軍，職業生涯曾經飽受質疑。其後他一直突破自己極限，2019年多哈世錦賽再以47秒42封王，其後終於以46秒70刷新楊格（Kevin Young）1992年造出的世界紀錄（46秒76），證明自己不是「最差的冠軍」。

華賀姆的「超人」表現亦震驚田徑界，有指跑道及其跑鞋用上的高科技對於他的表現起了很大作用。他所用的跑鞋由F1平治車隊有份研發，鞋底運用了咸美頓戰車上也用到的新碳纖物料，令跑鞋更輕。事實上，不少跑手們都認為今屆賽事的跑道「特別好跑」，單是400米欄決賽8名選手，就有7人跑出個人最佳時間。