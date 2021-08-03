戴利織冷衫網上瘋傳　背後有段感人故事

英國「跳水王子」戴利憑着俊朗的外表及健碩的身材，自出道以來已受全球萬千粉絲愛戴，今屆東京奧運更實現了多年的金牌夢，勇奪男子雙人10米高台冠軍，賽後他在個人Instagram(IG)炫耀自己為這面金牌編織了一個收納袋，這位暖男的作品在網上瘋傳，再成為焦點，近日就連奧運官方Twitter及國際泳聯(FINA)都上載了他一邊撐隊友一邊織冷衫的相片，既溫暖又可愛。何解大男孩喜愛編織，背後有感人故事！

近日戴利在泳館支持隊友時，一邊織毛衣的劃面再次成為網民熱論，當大家正猜測這件紫色毛衣是屬於愛郎或是愛兒的時報，戴利自己已出Post給粉絲答案，原來是為他的法國鬥牛犬「lzzy」而編織的狗狗毛衣，「我織完你的冷衫了」戴利更高興地舉起這件戰利品給網民欣賞。

相信很多跳水粉絲都知道這位英國家喻戶曉的名將，沉醉編織這個興趣多年，他曾說過這是令他可以減壓的一種方法，而他被拍到在跳水館織冷衫的相片後，再強調這是一個紓緩壓力良方:「編織可以令我尋找平靜、細心及緩解壓力的方法！我很喜歡！」

不過，他喜愛編織背後有段感人故事，這位英國奧運「四朝元老」在2020年下半年開設了名為「madewithlovebytomdaley」的IG專頁，他一直與慈善機構Brain Tumour Charity合作，義買自己手織的冷衫，為這個對抗腦癌的慈善基金籌款。

戴利在網站上載了很多作品，由冷衫到毛衣公仔，相當吸晴又可愛，他在網站上提到，其爸爸於2011年因為腦癌病逝，自那時開始他就積極為Brain Tumour Charity籌款，以資助他們對抗腦癌的研究，他又指出腦癌是40歲以下人士最厲害的癌症殺手，而目前醫學界對這個癌病還有很多不了解的地方，希望籌款對抗這個「超級殺手」。這個活動由2鎊至250鎊不等的7個捐款選項，捐款者還有機會獲得戴利親手編織的彩色橫間冷衫，想支持這個活動或者戴利的粉絲，不仿登入這個IG專頁瀏覽一下。