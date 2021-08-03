英國女子克服右眼失明　奪馬術團體賽金牌

英國馬術奇女子科萊特（Laura Collett）於單親家庭長大，8年前騎馬時曾遇恐怖意外，導致右眼失明，但她未有放棄，更於今屆東京奧運奇迹地與隊友麥伊雲(Tom McEwen)、唐南（Oliver Townend），替英國奪得馬術三項賽團體金牌、個人賽銀牌，賽後她表示：「我慶幸仍然活着！」

作為英國自1972年以來首位三項賽團體金牌得主之一，科萊特的成功路上並不平坦，8年前於漢普郡的特韋塞爾比賽時，她意外墮馬而馬匹更不慎壓在她身上，最終導致肺部被刺破、肝臟撕裂、肩部骨折及2根肋骨骨折，右眼更因此失明，在醫院昏迷了好幾天，科萊特回憶道：「個陣當我合上左眼個陣，我隻右眼睇唔到任何野，最初醫生認為我嘅視力會恢復，但好快佢哋意識到我肩膀一塊碎片已經穿透視神經，視線將永遠唔會恢復，依樣野對我亦係最大困擾。」

科萊特之後於伯克郡的奧克西之家渡過了一段時間，這是受傷騎師基金會旗下的康復中心，而她的康復速度亦相當快，她不僅能在7星期後再次參加比賽，更在復出後隨即贏得了公開組中級賽事。科萊特之後一直努力練習及比賽，直至今屆東京奧運，現年31歲的她成功帶同愛駒「倫敦52」奪得奧運金牌，她賽後坦言：「嚟到奧運唔單止係夢想成真，當我諗返起過去經歷，好慶幸自己仍然活着，更唔洗講我做緊自己鐘意嘅工作啦。」