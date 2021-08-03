陳仲泓110米欄小組第8無緣晉級

香港田徑代表陳仲泓周二（3日）於東京奧運男子110米跨欄登場，初賽造出14秒23，排小組第8無緣晉級。賽後他承認自己今仗過於心急，相比在香港發揮得更差。

30歲的陳仲泓，以外卡身份首度出戰奧運會，身處第4組的他與上屆奧運銀牌得主、西班牙的奧爾特加（Orlando Ortega）、中國兩屆亞運金牌得主謝文駿及世大運銅牌得主泉谷駿介等人同組，不過奧爾特加賽前一日宣布因傷退賽。陳仲泓今場第7線出發，最終以14秒23完成，排小組第8，未能晉級。法國的文加（Aurel Manga）以13秒24小組首名晉級，至於2019世界冠軍、美國的荷路維（Grant Holloway）則以13秒02，在39名選手中排行第一。

陳仲泓曾經9度爆肺，但依然未有放棄跨欄，2017年更辭去配藥師一職，成為全職運動員。近年多次打破香港紀錄的他，無緣在東京奧運取得突破，跑出時間較香港紀錄13秒74慢，但仍創出賽季最佳時間。他對於首個奧運之旅感到失望：「我想跑快一點，但今場很心急，感覺撞到好多欄。太長時間沒有和高水平選手跑，自然想追上他們。可惜因而很急，比在香港跑得差。」另外「阿泓」亦不忘感謝教練專程由香港飛來日本，看賽前操練及不斷鼓勵自己，指打入奧運屬自己及教練夢想，他希望腳傷能盡快康復，以好好準備接下來的全運會。