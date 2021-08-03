香港女乒不敵日本　將轉戰銅牌戰

【記者許思彤東京直擊】東京奧運女子乒乓球團體賽4強周二（3日）於東京體育館上演，由李皓晴、杜凱琹及蘇慧音組成的香港硬撼有今屆奧運混雙金牌、女單銅牌的伊藤美誠坐鎮的2號種子日本，最終以0：3告負，將會轉戰周四的銅牌戰。

日本隊整體實力比香港隊佔優，成員包括剛奪今屆奧運混雙金牌、女單銅牌的伊藤美誠、上屆奧運團體銅牌成員石川佳純，以及世界排名第12的平野美宇，三人世界排名均比港隊高。

第一場女雙由蘇慧音及李皓晴迎戰日本「左右配」石川佳純和平野美宇，兩隊實力有明顯差距，日本只花15分鐘就連取兩局（11：7、11：2），第三局港隊一度追平，但再以8：11告負，首場輸0：3。

港隊頭號單打杜凱琹與日本的伊藤美誠在第二場上演激烈大戰。賽前雙方5度交手，杜凱琹僅獲一勝，但「阿杜」近期狀態不俗，東奧單打不敵世界「一姐」陳夢8強止步。首局杜凱琹一度頂住伊藤的強攻，雙方試過 5：5、6：6、9：9平手，可惜香港「一姐」以9：11僅負。

其後杜凱琹搶回主導，次局率先取得7：1優勢，場邊的香港隊教練李靜不禁高呼：「啱喇！」。伊藤一度表現急躁，但於落後1：8之後仍能狂追7分，追成平手，「阿杜」幸能頂住壓力11：9扳回一局。伊藤的球拍反手為「生膠」，打出的球既沉又旋，她第三局起更加快比賽節奏，減少控球時間。面對戰術多變的伊藤，杜凱琹力戰下，以1：11、7：11再失兩局、總比數1：3告負。

奧運「三朝元老」李皓晴第四場面對21歲的平野美宇，雖在首局落後6：10下，連救4個賽點追平，以10：12僅負，但其後對手全面接管比賽節奏，李皓晴未能扭轉局勢，連失兩局7：11、3：11。最終日本以總場數3：0擊敗香港率先晉級決賽，香港會與德國及中國的負方爭奪銅牌。

香港隊教練李靜賽後表示，對手實力強勁，輸球屬意料之內，希望下場技術、戰略做得更好。