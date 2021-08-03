稱霸100、200米　靴娜譚臣做短跑女王

奧運田徑賽周二（3日）晚上演女子200米決賽，百米女飛人牙買加的靴娜譚臣再下一城，以21秒53奪得金牌，成為今屆包辦女子100、200米的選手，男子200米決賽將於周三晚8時55分舉行，現時總成績排名第1是加拿大飛人格拉斯，在準決賽收步情況下跑出19秒73，這位百米銅牌得主今晚能否衝金成功？

女子200米決賽，總成績排第1的靴娜譚臣排第7線道出賽，雖然起步全場最慢，反應時間只有0.173秒，但她很快收復失地，並不斷加速，最終以21秒53破本國紀錄成績奪得金牌，距離姬菲芙的世界紀錄21秒34仍有一段距離，第2名是納米比亞的麥保瑪，時間21秒81再度打破20歲以下世界紀錄，美國湯馬絲以21秒87得銅牌，女子百米銀牌得主費絲亞跑第4。

男子200米進行初賽及準決賽，早前在男子100米跑出9秒89得銅牌的格拉斯，在準決賽第3組排最外的第9線出賽，結果在收步下跑出19秒73，比總排名第2的美國選手碧拿歷克快0.1秒，準決賽前5名都跑入20秒內，奧運男子200米近幾屆都由保特奪冠，保特退休後且看由誰人問鼎金牌。