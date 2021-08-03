巴西安「哥」連續3屆入決賽　與西班牙演夢幻對決

周二（3日）奧運男足上演4強戰，上屆金牌得主巴西男奧足，與墨西哥男奧足激戰120分鐘互無紀錄，最終藉互射12碼贏4比1，連續3屆進身決賽，將會與西班牙男奧足爭逐冠軍。

巴西硬撼墨西哥係2012年倫奧決賽翻版戰，當年巴西爆大冷輸波飲恨，佢哋今仗雖然佔盡優勢，但都過唔到「墨國Sam哥」奧祖亞十指關，上半場杜格拉斯雷斯原本博到12碼，但經球證經VAR提示睇番電視，決定取消極刑。易邊後輪到巴西射手李察利臣頭槌中柱，法定時間「窿窿」言和，需要進行加時，可惜加時亦互交白卷，惟有要藉互射12碼分勝負，墨西哥有伊度亞度阿古利及祖漢華斯基斯先後射失，相反巴西4射皆中，最終贏4比1兼報番倫奧決賽一箭之仇，連續3屆殺入決賽，衞冕之路只差一步。

至於尾場東道主日本對西班牙，日本今仗有酒井宏樹刑滿復出，鎮守防線，西班牙則有上仗後備上陣戴帽嘅拉菲爾美亞擔正，雖然佢哋控制戰局，但真正入肉埋門唔多，最黃金機會喺上半場，拉菲爾美亞入楔快射，畀出迎嘅谷晃生及時救出，下半場又係拉菲爾美亞，可惜近射又過唔到谷晃生，互無紀錄惟有加時，去到115分鐘，後備入替嘅馬高阿辛斯奧彎入靚波，最終險勝1比0，與巴西合演「夢幻對決」。