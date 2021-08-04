【話你知今日焦點】滑板女神童騷哥利　李慧詩登場

東奧Day13今日(4/8)將決出22面金牌，話題十足的女子滑板公園組賽事將成為焦點，年僅13歲的英國最年輕代表布朗，在備戰時曾遇上嚴重意外，於5米高台失手墮地，導致全身多處骨折兼昏迷，幸好意志力超強的她逃出「鬼門關」，這位2019年世錦賽銅牌好手，今日將與東道主13歲選手岡本碧優、亞運金牌得主四十住櫻，以及12歲的開心那爭奪金牌。

香港隊方面，34歲「女車神」李慧詩強勢登場，於伊豆單車館出戰女子競輪賽，同場還有另一香港猛將李海恩。李慧詩日前時表示狀態處於高峰，近日的訓練成效令她信心滿滿，今日競輪賽第一輪賽事，預料她將能輕鬆過關，大家記住下午3時10分坐定定，欣賞「女車神」的風采！為她打氣！

東奧Day13決出22面金牌

田徑女子400米跨欄

田徑女子3000米障礙賽

田徑男子鏈球

田徑男子800米

田徑男子200米

田徑女子七項全能

田徑男子十項全能

韻律泳雙人自由選

馬拉松游泳女子10公里

舉重男子109公斤以上級

場地單車男子團體追逐賽

馬術人場地障礙賽

帆船男子雙人艇470級

帆船女子雙人艇470級

滑板女子公園組

摔跤男子古典式67公斤級

摔跤男子古典式87公斤級

摔跤女子自由式62公斤級

拳擊男子輕量級75-81公斤級

拳擊男子超重量級91公斤以上級

拳擊女子蠅量級48-51公斤級

拳擊女子沉量級64-69公斤級

--------------------

拉闊東奧—電視台奧運節目時間表

無綫電視翡翠台

9:30am◢2020東京奧運（第一戰線）

1:45pm◢2020東京奧運（午間直擊）

8:00pm◢2020東京奧運（黃金戰報）

11:55pm◢2020東京奧運（深夜精華）

NowTV

7:50am◢604◢田徑

8:25am◢607◢靜水獨木舟（男子單人200米K艇）

11:25am◢609◢滑板（女子公園組決賽）

12:05pm◢607◢手球（女子8強）

12:50pm◢604◢水球（男子8強）

2:55pm◢607◢單車場地賽（男子爭先賽及女子競輪初賽）

5:20pm◢604◢田徑

6:55pm◢606◢舉重（男子109公斤以上級決賽）

ViuTV

9:00am◢96◢東奧2020（早晨直擊）

12:00am◢96◢東奧2020（午間直擊）

4:00pm◢99◢東奧2020（午間直擊）

6:15pm◢96◢東奧2020（晚間直擊）

6:30pm◢99◢奧運有得揀

有線電視

8:00am◢601◢2020 東京奧運直擊

8:00am◢602◢2020 東京奧運直擊

香港開電視

8:00am◢奧運直擊

4:30pm◢直擊奧運營

7:45pm◢開電視睇奧運