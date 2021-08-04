李慧詩登場！偕師妹出戰奧運女子競輪賽

【本報記者許思彤東京直擊】今屆奧運，張家朗和何詩蓓勇奪1金2銀，乒乓球女團也殺進（銅牌賽）。被全城寄予厚望的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）與師妹李海恩（Jessica），今日將亮相伊豆單車館，出戰競輪賽，再為香港爭取榮耀。

李慧詩曾在2012年倫敦奧運競輪賽摘銅，打響名堂，續在2016年里約奧運「炒車」，無緣連續兩屆站上頒獎台。不過，她很快克服低潮，更在2019年迎來生涯巔峰，贏得競輪賽和爭先賽「雙彩虹」，兼創下爭先賽20個月連勝紀錄。雖然疫情殺到，外界擔心Sarah年長一歲，狀態或會下滑，但34歲的她說：「老將自有老將的堅持。」

操足狀態歷年最佳

Sarah和師妹李海恩，今屆奧運將先後出戰競輪賽和爭先賽。兩人已於上周二（27日）抵達伊豆，提前熟習場地。「女車神」當時表示，近一星期的訓練狀態，是歷年最佳，有信心贏得兩面獎牌。然而，這絕非易事，特別是兩大勁敵——中國的鍾天使及德國的軒治，周一已率先在團體競速賽包攬冠、亞，勢為個人項目注入強心針。

其中，30歲的鍾天使夥拍23歲的鮑珊菊，在首圈踩出31秒804刷新世界紀錄，力壓立陶宛，再在決賽以31秒895成功衞冕。去年世錦賽「三料冠軍」、23歲的軒治同樣狀態火熱，在首圈與費特列治踩出31秒905，打破大會紀錄，最終僅以0.15秒之差失落金牌，絕對是Sarah爭奪獎牌的威脅。讓我們一起為「女車神」集氣，願她再創高峰。