哈利卡尼行蹤曝光　最快周日先向熱刺報到

英格蘭前鋒哈利卡尼為求轉會曼城，近日以「玩失蹤」方式向熱刺宣戰，原定周一(3日)返球會報到嘅佢，第2日操練仍然未有現身，據英國《每日郵報》爆料，原來哈利卡尼周一仲喺加勒比海度緊假，雖然依家據報已經返抵英國，但仲要接受至少5日強制隔離，意味最早都要星期日(8日)先會返熱刺報到，激到熱刺主席利維紮紮跳。

據《每日郵報》消息指，「失蹤人口」哈利卡尼近日同家人喺巴哈馬度假，而且仲私自延長假期，雖然佢已經啟程返國，但巴哈馬被英國列為「黃色地區名單」，意味哈利卡尼返英後要強制接受10日隔離，不過5日之後有權要求接受檢測，如果冇事就可以提早結束隔離，即係話哈利卡尼最快星期日可以去熱刺報到。

有接近哈利卡尼人士透露，呢位英超金靴要求轉會嘅決心絲毫冇變，不過對於自己失蹤造成嘅回響係出乎意料，所以都選擇會喺最快時間(周日)向熱刺報到，但唔排除會正式以書面向熱刺提出轉會要求。熱刺主席利維對哈利卡尼嘅行動非常憤怒，目前堅決唔會以少於1.6億鎊轉會費放人，消息指曼城已準備最後一次開價，如果熱刺仍然拒絕就會拉倒交易。