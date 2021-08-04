國羽「抄抄姐」爆粗有後續　南韓入紙抗議

中國羽毛球女雙組合「抄抄姐」陳清晨與拍檔賈一凡日前在奧運女雙不敵印尼組合，獲得一面銀牌結束今屆賽事，但她在對南韓一戰中不斷大嗌，疑似爆粗的事件還有餘波，大韓羽毛球協會決定向世界羽聯（BWF）提出抗議，「抄抄姐」將可能面臨處罰。

事緣是在上月27日陳清晨與賈一凡在奧運女雙小組賽對住南韓組合，中國輸掉一局後，陳清晨爆出粗口，其後以２比１逆轉後，陳清晨贏波之後再高叫:「我Ｘ！我Ｘ！我XＸＸ」由於整個場館沒有觀眾，從電視直播中清晰可以聽到；繼而兩隊在31日的準決賽，陳清晨都繼續爆粗，不少網友甚至紀錄了片段。

據悉，大韓羽毛球協會以陳清晨行為失禮為由，已向BWF提出抗議，雖然國際奧委會（IOC）沒有禁止選手在賽場上講粗口的規定，但BWF明文規定，選手不得在比賽大聲辱駡，以至讓觀眾及裁判都能聽到並因此感到不愉快，目前有關投訴流程已經進行中，如何處理或是否會作出判罰，則有待公布。

不少網民都討論「抄抄姐」的言行，有網友調侃：「不知道惖以為兩個人在打架。」而陳清晨日前已在微博暗示她喊的不是粗口，「可能發音不太好讓大家誤會了」，更有中國網民更為她澄清，那可能是「Watch out」。