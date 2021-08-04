安東尼加盟湖人　紫金兵團成自由市場大贏家

NBA勁旅湖人上季季後賽首圈止步，最近積極招攬新球員，為來季復仇做好準備。除了「韋少」韋斯布克外，「甜瓜」安東尼周三（4日）亦於社交媒體率先公布加盟「紫金兵團」的消息，他將於2003年選秀會同梯好友兼狀元勒邦占士「合體」。

據悉目前正值自由身的「甜瓜」將與湖人簽約一年，力爭取得個人首枚冠軍指環，他早前於IG透過短片來公布這則轉會，更獲「大帝」勒邦占士轉貼，片段中「MELO」字眼的「L」突然變成湖人徽章，低調得來相當型格及具心機。

37歲的「甜瓜」安東尼於2003年NBA選秀會以探花身份被金塊選中，2011年離隊後於紐約人、雷霆、火箭等球隊皆未能交出好表現，2019年他以底薪轉投拓荒者卻迎來第二春，上季平均取到13.4分3.1籃板1.5助攻。

除此之外湖人亦成為今年自由市場大贏家，中鋒杜域侯活（Dwight Howard）、3D球員阿里沙（Trevor Ariza）、射手艾靈頓（Wayne Ellington）及比斯摩亞（Kent Bazemore）即將再次回歸，如今再引入安東尼及黃蜂小將蒙克（Malik Monk），下季「紫金兵團」板凳深度及實力不容忽視。