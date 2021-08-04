舊時代終結　史高拿、加素兄弟退出國家隊

東京奧運男籃8強剛剛過去，阿根廷及西班牙2支傳統勁旅，分別慘敗澳洲及美國，前者連續2屆未能躋身4強，至於後者更是近4屆首次沒有獎牌落袋。賽後2名第5度征戰奧運的41歲老將，包括阿根廷前鋒史高拿及西班牙長人保羅加素，連同其弟馬克加素齊齊宣布退出國家隊，意味着一個時代的終結，兩隊即將進入新舊交替之時。

「依場喺我國家隊最後一場比賽，雖然我哋未能擊敗美國，但唔會影響我同細佬喺咁多年嚟所做嘅一切，事實上我能夠歸隊，參加依個級別嘅比賽，已經係一個巨大成功。」受左腳傷患困擾的保羅加素，近年已經離開NBA戰場，並重返西班牙家鄉球隊巴塞隆拿延續其職業生涯。保羅加素18歲首次為國家隊上陣，分別帶領西班牙男籃獲得2次奧運銀牌、1次銅牌，今次亦是其第5度征戰奧運，他最後一戰面對美國隊上陣6分鐘，取得3記籃板。

而馬克加素雖然比哥哥年輕5歲，但亦於賽後宣布將會退出國家隊：「依15年唔算差，充滿激情、努力同愛，經歷咗咁多野，無法用一句說話嚟定義。年輕球員必須上場比賽吸收經驗，為咗畀佢哋有足夠機會，我哋必須離開。」這名目前效力NBA湖人中鋒亦曾為西班牙男籃取得2面奧運銀牌，上仗面對美國隊以正選上陣9分鐘，僅取得4籃板、1助攻。

另外阿根廷方面與保羅加素同年出生的一代名將史高拿，亦即將告別國際賽場，在阿根廷大敗予澳洲的最後一分鐘，五度征戰奧運的史高拿被教練換出，此時全場向他報以熱烈掌聲，包括對手球員及領隊，而史高拿亦忍不住在後備席上挽抱頭痛哭，場面相當感人。史高拿曾為阿根廷奪得08年奧運銅牌、14年奧運金牌。

而阿根廷名宿真奴比利亦在社交網站寫道：「我嘅情緒難以平復！史高拿喺一個相當職業嘅球員，得分對佢嚟講就好似砍瓜切菜，再次感謝史高拿多年嚟以身作則，成為阿根廷嘅榜樣。有佢咁了不起嘅隊友係一種奢侈，我為你起立鼓掌！」