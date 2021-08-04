美國少女400米欄奪金　一年兩破世界紀錄

周三（4日）上演的女子400米欄決賽，美國21歲天才少女麥勞克林（Sydney McLaughlin），以51秒46成績打破自己保持的舊世界紀錄，力壓隊友兼上屆奧運銀牌得主穆罕默德（Dalilah Muhammad），以及荷蘭選手保爾(Femke Bol)奪得金牌，更成功於一年內接連打破2次世界紀錄，相當威水！

麥勞克林於決賽排在第四線，比賽前三欄穆罕默德一直領先，但麥勞克林並沒有被打亂節奏，進入250米彎道時差距已逐漸收窄，此時荷蘭選手保爾亦直在加速，進入最後100米沖刺，麥勞克林和穆罕默德幾乎並駕齊驅，兩人同時跨過了第十個欄，但麥勞克林最後30米成功反超，最終以51秒46成績首先衝線，並再度打破世界紀錄。

麥勞克林賽後亦相當興奮：「我非常高興，好出色嘅一場比賽！比賽直到第7個欄我先真正追上，當時我只係想全力以赴，信任自己嘅訓練同教練。」

女子400米欄的前世界紀錄為51秒90，而這正是由她本人在6月份美國錦標賽上所跑出，如今相隔不到2個月，這位美國天才少女再次創造歷史，將時間推前了一大段。除了400米欄成年組外，麥勞克林更手握青年組、少年組2大世界紀錄。